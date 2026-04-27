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Sánchez Cotrina advierte de que el pacto entre PP y Vox será "inconstitucional" y "lo que es peor, inmoral"

El 88% de los delegados ratificaban los nuevos órganos de decisión del PSOE en Extremadura, durante el 16º Congreso Extraordinario Regional del Partido celebrado este fin de semana en Mérida.

Redacción

Extremadura |

Sánchez Cotrina advierte de que el pacto entre PP y Vox será "inconstitucional" y "lo que es peor, inmoral"
Sánchez Cotrina advierte de que el pacto entre PP y Vox será "inconstitucional" y "lo que es peor, inmoral" | PSOE Extremadura

El PSOE extremeño celebraba este fin de semana en Mérida su décimo sexto congreso extraordinario, en donde se ratificó a Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general del Partido en la región, tras su triunfo en las primarias internas del partido.

La nueva comisión ejecutiva de Cotrina fue respaldada en el Congreso por el 88,2 de los votos. Una comisión que integra a todos los que iniciaron el proceso de primarias para elegir al sucesor de Miguel Ángel Gallardo, como Manuel José González Andrade, Ramón Díaz Farias, Blanca Martín y Soraya Vega. La nueva comisión ejecutiva está formada por 25 miembros frente a los 45 anterior. En su discurso, Cotrina, advertía que defenderá a la región que el pacto de PP y Vox "de materializarse será inconstitucional, será ilegal y lo que es peor, inmoral".

Por su parte, el presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reafirmaba que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para "ofrecer esperanza" a los ciudadanos frente al "momento crítico" que a su juicio atraviesa la región por el "pacto de la vergüenza" alcanzado entre PP y Vox. Pedro Sánchez se pronunciaba así a través de un vídeo que enviaba al Congreso de los socialistas extremeños.

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