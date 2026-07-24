El salario anual bruto por trabajador fue de 23.254,40 euros en Extremadura en 2025, un 3,23% más

El salario anual bruto por trabajador se situó en los 23.254,40 euros durante 2025 en Extremadura, lo que supone un 3,23 por ciento más que el año anterior, y representa el 72,5 por ciento del coste total.

A pesar de este incremento, el salario anual bruto en Extremadura se sitúa muy por debajo de la media nacional, que está en 28.410,8 euros, un 3,1 por ciento más, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, el coste total por trabajador, en términos brutos, en Extremadura fue de 32.066,78 euros durante 2025, un 3,98 por ciento más que el año anterior, mientras que el coste neto fue de 31.657,19 euros por trabajador, una vez deducidos 409,59 euros en concepto de subvenciones y deducciones recibidas de las Administraciones públicas para fomentar el empleo y la formación profesional.

La partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que suponen 7.934,94 euros por trabajador en Extremadura, y que representaron el 24,7 por ciento del coste total.