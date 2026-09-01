Roberto Rivera gana con 'Heroínas de Troya' el I Premio Internacional de Teatro Clásico del Festival de Mérida

'Heroínas de Troya', de Roberto Rivera, ha sido la obra galardonada con el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope', que convoca el Festival de Mérida, por su prosa poética y por abordar de manera magistral el relato de "unas mujeres míticas que hoy siguen presentes en el imaginario actual".

La obra pone en valor a las mujeres poderosas durante la guerra de Troya, un conflicto que quiso convertirlas en "sucias monedas de cambio", y acerca a la ciudadanía una visión de mujeres libres y salvajes, que muestra "la fuerza y capacidad para engendrar vida en conexión con el mar que las rodea".

El fallo de esta primera edición del certamen se ha dado a conocer este martes. El jurado está compuesto por el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; la coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura, Myriam Navas.

También han participado el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y la actriz, directora y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Magüi Mira, junto a la autora, filóloga y profesora Silvia Zarco, y el editor de la colección VdB Teatro de Mérida de Éride Ediciones, Ángel Jiménez.

Magüi Mira, encargada de anunciar el fallo, ha recordado que las mujeres "siguen siendo violadas y asesinadas", en un relato trágico y esperanzado que hace que "el mito respire y dialogue con las heridas que todavía se lleva en las carnes del presente".

Además, ha informado que la segunda finalista es la obra 'De pócimas, alergias y babosas', de Josu Eguskiza, por su "brillante capacidad para conjugar con enorme ingenio el impulso de la farsa de Plauto y la comedia de Molière".

Asimismo, la primera finalista del certamen 'Odiseo y Penélope' es 'Aníbal', de Florián Recio, por "su imponente gravedad poética que se adentra en el crepúsculo del célebre general cartaginés".

Por último, Mira ha dado la enhorabuena al ganador y a los finalistas y ha asegurado que "el arte escénico está vivo y su génesis es el texto", y ha avanzado que la obra se representará en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en verano de 2027.

"Él va a ser recordado como el primer texto que ganó este primer premio y que, una vez más, nos hace ver que la cultura fluye, que es vida, cultura y patrimonio, y que es un derecho", ha concluido la actriz.