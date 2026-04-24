La retirada de viviendas turísticas mejoró la oferta en Extremadura, que ganó 721 alquileres

La retirada de 262 viviendas turísticas en Extremadura en el año 2025 ha mejorado la oferta en el mercado inmobiliario en la comunidad según idealista, que detalla que la comunidad ganó 721 alquileres.

Según ha indicado el portal inmobiliario en un comunicado, estos datos no coinciden con la tendencia del mercado inmobiliario español, que perdió 26.000 ofertas de alquiler, lo que afectó a casi todas las comunidades, incluida Baleares.

Además, ha señalado que en Extremadura también aumentaron los alquileres de temporada, con 464 nuevas ofertas, lo que atribuye a la necesidad de los propietarios de adaptarse a un mercado con menos restricciones que el de los pisos turísticos.