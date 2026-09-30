Las reservas de los embalses bajan una semana más hasta el 72,1% en el Guadiana y el 54,9% en el Tajo

Las reservas de los embalses continúan bajando hasta situarse en el 72,1 por ciento de su capacidad en el caso del Guadiana y en el 54,9 por ciento en el Tajo, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, el Guadiana acumula 6.877 hectómetros cúbicos (hm3), 29 menos que hace una semana, mientras que el Tajo almacena en sus embalses 6.068 hm3, 66 menos que hace una semana.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española almacena 33.204 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 60,3 por ciento de su capacidad, según datos del Miteco. En total, esta semana ha perdido 597 hm3, es decir, el 1,1 por ciento de su capacidad total.