La reserva hídrica baja esta semana al 86,1% en el Guadiana y al 82,8% en el Tajo

En el conjunto nacional, la reserva hídrica española se sitúa esta semana al 83 por ciento, con 46.229 hectómetros cúbicos, tras ganar 265 hm3 en una semana, es decir, el 0,5 por ciento de su capacidad total.

Redacción

Extremadura |

La reserva hídrica en los embalses del Guadiana se sitúa esta semana al 86,1 por ciento de su capacidad (con 8.209 hectómetros cúbicos acumulados), y en el Tajo al 82,8 por ciento (con 9.149 hectómetros cúbicos embalsados), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esta cifra supone un ligero descenso en el caso de la cuenca del Tajo, cuya reserva hace siete días se establecía en el 83 por ciento de su capacidad total (con 9.180 hectómetros cúbicos).

El descenso en el caso de la cuenca del Guadiana es algo mayor, ya que según los datos de la semana anterior almacenaba entonces 8.550 hectómetros cúbicos y su reserva hídrica se situaba en el 89,6 por ciento.

Mientras, en el conjunto nacional, la reserva hídrica española se sitúa esta semana al 83 por ciento, con 46.229 hectómetros cúbicos, tras ganar 265 hm3 en una semana, es decir, el 0,5 por ciento de su capacidad total.

