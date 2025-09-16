La reparación del firme de la A-5 en Badajoz provoca esta semana nuevos cortes al tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía del Suroeste A-5, entre los kilómetros 392,300 al 407,821, en el tramo Badajoz Este -Badajoz Oeste, en la provincia de Badajoz. El presupuesto vigente de las obras es de 14,276 millones de euros (IVA incluido).

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de este lunes, día 15, desde las 07,00 horas, se producirán afectaciones al tráfico.

En concreto, desde este lunes, día 15, al próximo miércoles, día 17, se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 402,750, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria.

La salida del enlace 403 sentido BA-020 Badajoz/Campomaior estará cortada, teniendo como alternativa el enlace 400 con un cambio de sentido.

La incorporación hacia A5 Mérida/Madrid desde Badajoz en el enlace 407 (centro comercial el faro) estará cortada al tráfico, informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para alcanzar estos destinos se señalizará dos itinerarios alternativos, por la avenida BA-20 destino N-523, desde donde se podrá acceder a la autovía en el enlace 400. Por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por enlace 13.

Asimismo, desde este lunes, día 15, al próximo miércoles, día 17, la salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destinos Badajoz /Avenida de Elvas/Ifeba/Aduana/Centro Comercial estará cortada al tráfico. Para alcanzar estos destinos se señalizará como ruta alternativa el enlace 400 con un cambio de sentido.

De igual modo, el miércoles 17 se abre al tráfico la calzada en sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 405,600, incluyendo el enlace 407 y la incorporación a la A-5 en sentido Mérida/Madrid. Estará cortada al tráfico la salida desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destinos Badajoz/Avenida de Elvas/Ifeba/ Aduana/Centro Comercial.

Del miércoles 17 al viernes 19, se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 405,600 y 395,250, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria. Del miércoles 17 al viernes 19, se cierran al tráfico los enlaces 403 y 400.

En el enlace 403, desde la A-5 salida con destinos BA-020 Badajoz/Campomaior, se propone como ruta alternativa la salida por el enlace 407. Desde este enlace, la incorporación Madrid/Mérida, se realizará por la BA-20, enlace 395 o la incorporación del enlace 407. Se cierra el enlace 400.

Para los destinos N-523 Badajoz/Cáceres, se propone como alternativa la salida por el enlace 407 o realizar un cambio de sentido por enlace 395. Para la incorporación a la A-5, se propone como alternativa el enlace 395 en la carretera BA-20. El viernes 19 se pone en servicio la salida del enlace 403 y desde el tramo 405,600 a 402,750.

Las afecciones al tráfico en el lado de la calzada sentido Mérida/Madrid durarán, previsiblemente, 15 días.