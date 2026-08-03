La rentabilidad de la vivienda se sitúa en 6,9% en Extremadura en el segundo trimestre

La rentabilidad de la vivienda en el segundo trimestre de 2026 en Extremadura se sitúa en un 6,9 por ciento, lo que supone 1,1 puntos más que hace 5 años.

Con este dato, la rentabilidad de la vivienda en Extremadura, del 6,9 por ciento, es superior a la del conjunto del país, que en el segundo trimestre de 2026 se sitúa en un 5,7 por ciento, según se desprende del estudio 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2026', basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de junio de 2026 por el portal inmobiliario Fotocasa.

En cuanto a las localidades extremeñas con mayor rentabilidad de la vivienda, la encabeza Almendralejo con 8,9%, seguida de Zafra con 7,1%; Mérida con 6,6%; Plasencia con 6,5%; Don Benito con 6,5%; Badajoz con 5,7% y Cáceres, con 5,6%.

El incremento de la rentabilidad de la vivienda en Extremadura "pone de manifiesto que el mercado residencial extremeño ha conseguido incrementar el rendimiento de la inversión a pesar del encarecimiento experimentado por la vivienda durante los últimos años", según explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.