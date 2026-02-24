La rentabilidad del alquiler se sitúa en enero en el 6,5% en Cáceres y en el 5,8% en Badajoz

La rentabilidad bruta del alquiler se ha situado el pasado mes de enero en el 6,58 por ciento en Cáceres y en el 5,88 por ciento en Badajoz, en ambos casos por debajo de la media nacional.

En el conjunto del país, la rentabilidad del alquiler en enero se ha situado en el 7,09 por ciento, lo que supone un aumento de más de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (5,94%) y de siete centésimas con relación al pasado mes de diciembre de 2025 (7,02%), según datos de Pisos.com.

Así, el propietario obtuvo un total de 15.487 euros brutos anuales al situarse la renta media mensual en 1.290 euros y el metro cuadrado a 2.426 euros. Esto hace que comprar una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España supusiera unos 218.340 euros de media.

"La presión de los inquilinos va en aumento porque el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad", ha expuesto el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.