Renfe reorganiza el plan alternativo de transporte entre Zafra y Sevilla

Renfe ha acordado con Adif reorganizar el plan alternativo de transporte previsto a partir de este lunes por obras de mejora en la línea Mérida-Los Rosales con el fin de minimizar los transbordos por carretera, que pasan de cuatro a dos.

Los trabajos se llevarán a cabo en horarios que faciliten la circulación de los servicios de viajeros, de tal forma que tan solo se verán afectados por el dispositivo especial dos de los cuatro servicios de viajeros que a diario conectan Extremadura y Sevilla.

Por tanto, los trenes de Media Distancia Madrid-Sevilla que recorren la región extremeña en ambos sentidos mantienen el trayecto en autobús entre Zafra y Sevilla, tal y como estaba anunciado.

Por su parte, los trenes que circulan entre Plasencia/Cáceres y la capital hispalense no realizarán este transbordo, si bien modifican sus horarios en parte de su recorrido, concretamente entre Mérida y Sevilla.

Estas medidas se mantendrán mientras Adif permita compatibilizar el servicio de viajeros y los trabajos actuales de modernización de la línea Mérida-Los Rosales, que actualmente se centran en la implantación de nuevas instalaciones de gestión de la circulación.