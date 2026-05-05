Renfe establece desde este martes un plan alternativo de transporte entre Monfragüe y Plasencia por obras

Renfe arranca a partir de este martes, 5 de mayo, un plan alternativo de transporte por carretera entre Monfragüe y Plasencia por obras de Adif.

La operadora ha programado 1.482 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros con origen o destino Plasencia mientras duren los trabajos que resultan incompatibles con la circulación ferroviaria, cuya finalización está prevista para el 4 de agosto.

En concreto, los servicios afectados temporalmente por el plan alternativo de transporte son los trenes de Media y Larga Distancia que realizan parada en Plasencia, señala Renfe en nota de prensa.

El servicio de autobuses permitirá conectar esta estación con la de Monfragüe, donde los viajeros podrán continuar su viaje en tren, mientras que en el caso de los servicios que conectan Plasencia y Sevilla, el tramo por carretera se realizará entre Plasencia y Cáceres.

Señala además que en el viaje por carretera no está permitido transportar mascotas ni bicicletas y es necesario adquirir o formalizar el billete.