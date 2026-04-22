El PP remarca que el acuerdo con Vox está "inspirado" en el principio de "arraigo" pero también en la legalidad

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha insistido en que el acuerdo de gobierno suscrito con Vox para que gobierne María Guardiola en la región está "inspirado" en el principio de "arraigo", pero también en que "siempre se va a cumplir la legalidad".

Así, ha subrayado que el citado principio lo que busca es "el arraigo en Extremadura", dentro de un pacto que cuenta con 74 medidas para "mejorar la vida de todos los extremeños". "Creemos que es una medida que lo que va a hacer es fomentar ese arraigo en Extremadura y que los extremeños puedan tener también esas oportunidades", ha espetado a preguntas de los medios en rueda de prensa para valorar el discurso de María Guardiola en el debate de investidura.

Cuestionado sobre si el citado principio supone una de las discrepancias entre PP y Vox en Extremadura dentro del acuerdo finalmente alcanzado, Sánchez Juliá ha reconocido que hay cuestiones que "unen" a ambas formaciones y otras que las ven "de otra manera".

"Hay unas cuestiones que están fijadas en el acuerdo y es que es un Gobierno de coalición con dos formaciones políticas, con dos sensibilidades diferentes, con cuestiones que nos unen y cuestiones que vemos de otra manera. Y yo creo que eso también es sano. El Partido Popular y Vox tienen cuestiones que no comparten, que ven de manera diferente, que tienen otros posicionamientos", ha ahondado.

En esta línea, ha añadido que en todo caso PP y Vox en Extremadura van a permanecer "siempre" respetándose, ha dicho, "incluso en aquellas cuestiones en las que podamos tener diferentes opiniones"; y ha insistido en que Guardiola ha sido "meridianamente clara" en su intervención, en el sentido de que "siempre se va a cumplir la legalidad".

"En todo lo que haga el Gobierno de María Guardiola, como ha hecho y hará, se va a cumplir la legalidad. Y este acuerdo está inspirado en ese principio (de arraigo), pero sobre todo en el respeto a la legalidad vigente. Y eso siempre se va a dar. Por lo tanto, yo creo que la presentación ha sido meridianamente clara en ese asunto", ha incidido el portavoz 'popular'.