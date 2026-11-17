Los grupos parlamentarios han presentado un total de 1.232 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos autonómicos para 2027, la inmensa mayoría por parte de la oposición: el PSOE con 842 enmiendas que mueven 1.347 millones y Unidas por Extremadura con 324 que movilizan cerca de 450 millones de euros.

El PP ha registrado 60 enmiendas y Vox seis a unas cuentas presentadas por su Gobierno de coalición, de las que han destacado su apuesta por la rebaja de impuestos, el refuerzo de los servicios públicos y el apoyo al tejido productivo.

Las enmiendas se debatirán en la Comisión de Hacienda de la Asamblea y las que se mantengan vivas llegarán al pleno de debate de presupuestos previsto para los días 22 y 23 de diciembre, cuando previsiblemente serán aprobados con la mayoría de PP y Vox.

Los partidos de la oposición se han mostrado convencidos de que ninguna de sus enmiendas saldrán adelante en el pleno ante, según el PSOE, el "rodillo radical" que ejercen las dos formaciones que sustentan el gobierno regional, al que Unidas ha calificado como "intransigente y sectario fanático".

Con sus enmiendas, los socialistas buscan mostrar una alternativa para ganarse la confianza de los ciudadanos frente a unos presupuestos de los que critican especialmente "el peaje de Vox a las eléctricas", con el regalo de 28 millones que le hacen en la rebaja impositiva, lo que viene a demostrar que el PP extremeño y María Guardiola "son rehenes de la extrema derecha".

También se ha referido a ello Unidas por Extremadura que plantea la recuperación y aumento de la ecotasa que pagan las eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz para dedicar ese dinero a los servicios públicos.

Por su parte, la mayoría de las enmiendas del PP son enmiendas técnicas dirigidas a "subsanar errores materiales, erratas o denominaciones" y las que sí modifican crédito, lo hacen por "importe mínimo" y "ante situaciones de gestión necesarias".

Preguntado por la posibilidad de respaldar enmiendas de la oposición, ha remarcado que en "Extremadura gobierna una coalición PP-Vox apoyada por más del 60 % de los extremeños y sobre esa base están trabajando", sin descartar "nada" hasta estudiarlas.

Aunque, según dice, dado el cariz de las enmiendas del PSOE, que suponen "la vuelta a la política de las chinchetas" de cara a las elecciones municipales, tienen "pocas esperanzas".

Vox ha presentado únicamente seis enmiendas porque los presupuestos son "muy buenos" para la región, entre ellas una de 500.000 euros para fomentar el acogimiento familiar para menores tutelados con necesidades especiales y otra de 250.000 euros para compensar las pérdidas sufridas por los agricultores afectados por la rotura de la balsa de La Maricana, en Jarandilla de la Vera