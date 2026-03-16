l recuerdo de Robe Iniesta y el 'No a la guerra' marcan la gala del Festival de Cine Español de Cáceres

La música de Robe Iniesta y la proclama del 'No a la guerra' han marcado la gala de entrega de los Premios Versión Original de la 33ª edición del Festival de Cine Español de Cáceres, celebrada este pasado sábado en el Gran Teatro de la ciudad extremeña.

La ceremonia, conducida por el actor, cómico y presentador Dani Delacámara, combinó "humor, emoción y cine", alternándose "chascarrillos y momentos de humor" con la entrega de los galardones y varios números musicales que rindieron tributo al recién desaparecido 'Robe', fundador de Extremoduro y una de las figuras más influyentes del rock español.

La organización ha explicado, en un comunicado, que la gala arrancó con un primer tributo musical a Iniesta. La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, acompañada por la voz de Ana Carretero, interpretó 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', un inicio que estuvo "cargado de emoción" y que recibió "una larga ovación" del público.

A lo largo de la ceremonia se sucedieron otros dos homenajes con las canciones 'Stand By', interpretada por Violeta Mostazo, y 'Si te vas', de la mano de Mariló Balsera, que puso el cierre musical a la velada.

Entre actuación y actuación se entregaron los galardones de esta edición. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la entrega del Premio de Honor Versión Original a la actriz Carmen Machi, que recibió el reconocimiento del festival a una trayectoria "imprescindible" en el cine, el teatro y la televisión española. En la entrega, la premiada recordó sus años de "enorme felicidad infantil" vividos en Cáceres y su primer premio como actriz, que recibió en este mismo festival.

El premio a Mejor Película fue para 'Sirat', de Oliver Laxe, recogido por la productora ejecutiva Esther García, mientras que Eva Libertad obtuvo el galardón a Mejor Dirección por 'Sorda'.

En las categorías interpretativas de cine, Daniel Guzmán fue distinguido como Mejor Actor por 'La deuda', quien dedicó el premio a los cientos de actores que "nunca se suben a un escenario a recoger un galardón"; y Nora Navas recibió el Premio 'Marisa Paredes' a Mejor Actriz por su trabajo en 'Mi amiga Eva'.

En televisión, los premios recayeron en Manolo Solo, reconocido como Mejor Actor de Series por 'Anatomía de un instante', y Ana Torrent, galardonada como Mejor Actriz de Series por 'Furia', que agradeció este premio como reconocimiento a su primer papel cómico.

El palmarés se completó con el premio a Mejor Música para Lucas Vidal por la banda sonora de '8', el Premio Revelación para Blanca Soroa por 'Los domingos' y el Premio Reyes Abades para Pilar Díaz Pardo, en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito técnico del audiovisual.

'NO A LA GUERRA'

Durante la gala, varios de los premiados aprovecharon sus intervenciones para lanzar mensajes en favor de la paz y contra los conflictos bélicos, convirtiéndose este 'No a la guerra' en uno de los momentos "más aplaudidos de la noche", según detalla la organización del festival.

La jornada había comenzado por la mañana con el tradicional Encuentro con el Cine Español en el Museo Helga de Alvear, donde los galardonados compartieron impresiones con el público en un acto que precede cada año a la ceremonia de entrega.

Con esta gala, el Festival de Cine Español de Cáceres puso el broche final a su 33ª edición.