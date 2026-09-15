La reconstrucción judicial del caso de Francisca Cadenas traen de regreso a Hornachos la tensión, el dolor y a los acusados del crimen

Este lunes tuvo lugar la reconstrucción judicial del asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos. Regresaban al municipio pacense los dos hermanos acusados por dicho crimen, Julián y Manuel González, que se encuentran desde su detención en prisión provisional en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, en Sevilla. Están siendo investigados por la presunta violación, asesinato y descuartizamiento de Francisca en Hornachos en mayo de 2017. Nueve años después se descubrieron los restos de Cadenas enterrados en el patio de la casa de los acusados.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha considerado que el mayor de los dos hermanos detenidos, Manuel, el único de los dos que ayer se prestó a la reconstrucción, no ha colaborado ya que no ha contado la verdad y prevé un proceso aún largo. Por su parte, el viudo de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha afirmado que Manuel González, "es el causante de todo" y "el que se quiere escapar".

El hermano menor, Julián González, que días después de su detención en marzo de 2026 se confesó autor del crimen de su vecina, no colaboraba ayer en la reconstrucción.