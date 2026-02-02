Quintana recuerda que municipios afectados por 'Kristin' podrán pedir ayudas estatales, dado el nivel 1 del Platercaex

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado que, tras la activación del nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) durante la borrasca 'Kristin', los ayuntamientos podrán acceder a subvenciones estatales por daños ocasionados en las infraestructuras municipales.

"Una vez que se declara zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en el Sistema Nacional de Protección Civil, estos municipios podrían ser incluidos y acogerse a las ayudas correspondientes a infraestructuras municipales", ha aclarado Quintana este sábado en el marco de su visita a los municipios cacereños de Arroyo de la Luz, Brozas y Garrovillas de Alconétar para conocer de primera mano los daños ocasionados por la referida borrasca.

Quintana se ha reunido, en primer lugar, con el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y posteriormente con las alcaldesas de Brozas y Garrovillas, Mila Hurtado y Elisabeth Martín, respectivamente, a quienes ha explicado que la Delegación del Gobierno en la región ya ha activado la evaluación de daños por el temporal para solicitar ayudas a los municipios de la región.

Asimismo, el delegado del Gobierno les ha trasladado la existencia de una línea de ayudas para daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, regulada por el RD 307/2005, de 18 de marzo, que está siempre en vigor y no depende de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Finalmente, Quintana ha agradecido la labor de todos los trabajadores de la Administración General del Estado ante esta situación de alerta, especialmente a la Guardia Civil, Policía Nacional, Aemet, Adif, Renfe, las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, la Demarcación de Carreteras y Protección Civil.

Durante la visita a dichos municipios cacereños, Quintana ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha avanzado que su institución creará "créditos extraordinarios para poder afrontar los posibles gastos que tengan los municipios".

"Los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden, en muchos casos, y las administraciones públicas tenemos que echarles una mano", ha apuntado Morales remarcando, a renglón seguido, la importancia de que trabajen de manera coordinada el Ejecutivo central, la diputación y la Junta de Extremadura.

Sobre el montante al que podrían ascender dichos créditos extraordinarios, el presidente de la institución provincial cacereña ha garantizado que no se "escatimará ninguna cantidad" a fin de satisfacer las "necesidades reales" para afrontar los problemas derivados del temporal.