Quintana destaca la labor de los profesionales penitenciarios y la apuesta del Gobierno por la reeducación y la reinserción

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado hoy la labor de los profesionales del Centro Penitenciario de Badajoz y el compromiso del Gobierno de España con la reeducación y la reinserción social, durante el acto celebrado con motivo de la festividad de la Virgen de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Quintana ha trasladado, en nombre del Gobierno de España, su reconocimiento a los trabajadores del centro, una labor que ha definido como “imprescindible” y que requiere “compromiso, responsabilidad, formación y una enorme profesionalidad”.

El delegado ha subrayado que el sistema penitenciario debe garantizar la seguridad y el cumplimiento de las penas, pero también ofrecer herramientas y oportunidades para que las personas privadas de libertad puedan afrontar su regreso a la sociedad.

En este sentido, ha destacado que alrededor de 200 internos e internas participan este curso en diferentes niveles educativos, mientras que unas 120 personas cuentan actualmente con un trabajo remunerado dentro del centro. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración de cerca de 25 entidades y asociaciones y de unos 50 profesionales que desarrollan diferentes programas de intervención.

Quintana también ha destacado las actuaciones de eficiencia energética que se están desarrollando en el centro, financiadas con fondos europeos y con una inversión de más de 8 millones de euros, que incluyen la renovación de fachadas, cubiertas y ventanas, sistemas de aerotermia y una planta solar fotovoltaica.

Durante el acto se ha reconocido además a varios profesionales por sus méritos y trayectoria, entre ellos cuatro trabajadores que cumplen 25 años de servicio público.

“Detrás de la seguridad, detrás de la reeducación y detrás de cada oportunidad hay personas”, ha señalado Quintana, quien ha agradecido a todos los profesionales del centro su dedicación y servicio público.

Día de la Merced en Cáceres

Cáceres también ha acogido la celebración del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en un acto presidido por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la directora del Centro Penitenciario, Rosa Carrasco, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha puesto en valor el trabajo que realizan las personas privadas de libertad, recordando que las estatuillas Meninas que se entregan con motivo del 25N son elaboradas en talleres penitenciarios.

“Detrás de cada Menina hay trabajo, aprendizaje y una oportunidad de futuro”, ha señalado el subdelegado, quien ha destacado la importancia de dar visibilidad a estas iniciativas como ejemplo de reinserción social.

Durante el acto se ha hecho entrega de tres Menciones Honoríficas, una Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario y, este año, la Medalla de Bronce al Mérito Social ha recaído en el Club Magic Ajedrez de Extremadura, por su compromiso y por la labor que desarrolla junto al centro en el ámbito de la reinserción.