Quintana apunta que el Gobierno tomará una decisión sobre la prórroga de Almaraz "en dos meses" tras el informe del CSN

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apuntado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podría aprobar "próximamente" el informe referido a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 y que, posteriormente, el Ejecutivo central "en dos meses tomará una decisión".

Preguntado por este tema después de que dicho Consejo haya retrasado en principio la primera votación sobre Almaraz, Quintana ha explicado que el trámite al respecto es el que se ha venido haciendo, de manera tal que el Consejo de Seguridad Nuclear, "que es un organismo técnico", hará su informe que podría aprobar "próximamente" y el Gobierno "posteriormente, en dos meses, tomará una decisión".

Sobre Almaraz, también ha puesto el foco en que las empresas propietarias han solicitado la prórroga "sin pedir nada a cambio, sin rebajas de impuestos". "Y nos preguntaríamos ¿y ahora le vamos a rebajar 90 millones de Extremadura cuando no han pedido la rebaja? ¿Sin pedirla la rebaja las empresas que están batiendo récords histórico de beneficios, récord histórico en los dividendos de sus acciones, resulta que los extremeños pagamos 90 millones de euros?", ha cuestionado, para remarcar que lo ve "un poco triste".

También se ha preguntado si la región "está para darle 90 millones de euros a alguien que bate récords históricos de beneficios y récords históricos de dividendos en sus acciones", y ha insistido en calificarlo de "un poco sorprendente", a la par que ha cuestionado "para qué tanto ruido" de las empresas en relación a si se iban a reunir o no, y que lo hacen y "sin pedir nada a cambio" y "sin pedir la rebaja al Estado" Extremadura "les regala 90 millones al año".