Quince centros de FP se integrarán en 2026 en el Consorcio Erasmus+ para avanzar en su internacionalización

Un total de 15 centros de Formación Profesional se integrarán este 2026 en el Consorcio Erasmus+ de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con el objetivo de avanzar en su proceso de internacionalización.

La Consejería cuenta con la Acreditación Erasmus+ en el sector de Formación Profesional desde 2023, un reconocimiento que permite a la Administración facilitar la incorporación de centros educativos rurales de Extremadura al Programa Erasmus+, impulsando así la movilidad internacional, el aprendizaje intercultural y la mejora de las competencias profesionales de los estudiantes y el personal docente.

El Consorcio gestiona una media de 90 movilidades en cada proyecto acreditado para estudiantes y personal de FP, en países como Portugal, Francia, Italia, Holanda, Turquía, Alemania o Lituania.

La primera convocatoria del programa, lanzada en 2024, contó con la participación de 14 centros educativos, cifra que se repitió en 2025 y que continúa ampliándose en esta edición con 15 nuevos centros, indica la Junta en una nota de prensa.

Se consolida así una experiencia que ha tenido una gran acogida entre los centros rurales que han conseguido, a través de su participación en esta iniciativa, el apoyo suficiente para incorporarse a un programa europeo.

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EN EUROPA

El Consorcio Erasmus+ ofrece al alumnado de FP la posibilidad de realizar prácticas formativas en empresas europeas u organismos equiparados (FEOE) vinculados a su familia profesional. Estas estancias refuerzan sus competencias profesionales, lingüísticas y sociales, al tiempo que les permite conocer metodologías y entornos laborales internacionales.

La experiencia contribuye, además, a ampliar sus expectativas de empleo, mejorar su autonomía y confianza, y desarrollar una actitud más crítica y motivadora. Asimismo, estas movilidades favorecen la adquisición de competencias digitales, potenciando el espíritu emprendedor del alumnado.

Para el profesorado, ofrece estancias en organizaciones de acogida de otros países con el objetivo de aprender nuevas prácticas mediante la observación del trabajo diario de su personal. También pueden participar, junto a docentes de distintos países, en cursos estructurados impartidos por profesionales cualificados, basados en un programa de aprendizaje predefinido.

En definitiva, el Consorcio liderado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional evidencia que la cooperación y el compromiso común constituyen una base sólida para impulsar procesos de internacionalización sostenible, ampliando redes de colaboración más allá del ámbito local y fortaleciendo la proyección de nuestros centros educativos al exterior.