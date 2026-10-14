El Puente del Pilar se salda en Extremadura con dos heridos graves y 26 leves en 54 accidentes

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido 54 accidentes durante la Operación Especial de Tráfico con motivo de la Festividad El Pilar, que se han saldado con dos heridos graves y 26 leves.

La Dirección General de Tráfico puso en marcha esta operación desde las 15,00 horas del viernes, 9 de octubre, hasta las 23,59 del lunes día 12, en la que el 112 ha atendido 54 accidentes, de los que 41 se produjeron en vía interurbana y 13 en casco urbano.

Por provincias, en la de Cáceres se produjeron 19 accidentes y en la de Badajoz, 35 siniestros, según señala Junta de Extremadura en nota de prensa.

Como consecuencia de estos siniestros, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) atendieron a 28 personas, de las que 26 resultaron heridas leves y dos graves.

Cabe destacar que el Centro 112 Extremadura movilizó durante la Operación Especial un total de 87 recursos, de los que 28 fueron del SES, 43 de la Guardia Civil, once de la Policía Local y cinco de los Bomberos.