Publicada la salida a información pública de la línea eléctrica que abastecerá a la fábrica de Hunan Yunen en Mérida

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la salida a información pública de la línea eléctrica que abastecerá a la fábrica de cátodos de Hunan Yunen en Mérida.

En concreto, el DOE publica el anuncio por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 'desmantelamiento del tramo de línea aérea simple circuito a 66kV Almendralejo-Mérida, entre el apoyo número 158 y el apoyo número 131, y ejecución del nuevo tramo de línea aérea a 66Kv doble circuito Mérida-Parquesur/ Almendralejo-Mérida'.

Se trata de la línea que abastecerá a la fábrica de cátodos que la empresa Hunan Yunen tiene proyectada en Mérida y el objetivo es el suministro de energía eléctrica para poder dar servicio al citado proyecto.

De este modo, los interesados pueden examinar toda la documentación correspondiente durante 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio.

"La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible continúa con la tramitación correspondiente para dar seguridad jurídica y que el proyecto de fábrica de cátodos sea una realidad en Extremadura", ha destacado la Junta en nota de prensa.