PSOE y Unidas por Extremadura apoyan la "justa" reivindicación de la equiparación salarial de los empleados públicos extremeños

Representantes del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura han acudido a la concentración convocada este martes por la plataforma CTSAGEx, entidad que representa a los empleados públicos de la Administración General de la Junta, frente a la Presidencia de la Junta, para reclamar la equiparación salarial con el conjunto del país.

Una reivindicación que consideran "justa" para los 35.000 empleados públicos del sector, ha señalado diputada socialista María Curiel, quien ha reclamado al gobierno de María Guardiola "que se siente, que trabaje, que negocien, que acuerden y que decidan de una vez por todas atender esta reivindicación".

Asimismo, y tras considerar dada la envergadura del acuerdo que debe pactarse un calendario plurianual para lograr los objetivos, ha señalado que no van a consentir "excusas de tipo económico" al contar "con el presupuesto más alto de la historia" de la comunidad autónoma, y con una política fiscal basada "en reducciones fiscales a los que más tienen", entre los que ha citado "las eléctricas, que obtienen unos beneficios de 6.000 millones de euros, y se le van a perdonar 150 millones de euros", en alusión a la ecotasa autonómica.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha trasladado su apoyo a unos empleados públicos que el gobierno autonómico "piensa que puede torear libremente, que puede dividirles", pero que han demostrado en esta convocatoria "muchísima fuerza para lograr una cuestión que es de justicia", como es que en Extremadura "se cobre lo mismo que se está cobrando en otras comunidades autónomas".

"Es una vergüenza que haya funcionarios públicos, trabajadores de la administración pública que llegan raspando al salario mínimo interprofesional o incluso llegan gracias a complementos, no a su salario base", ha señalado.

Para De Miguel, el gobierno extremeño "no puede seguir toreando a la función pública", por lo que reclama "un compromiso real y no más promesas ni más postureo de un gobierno que lo único que hace es engañar a los ciudadanos y engañar a Extremadura".