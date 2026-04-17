El PSOE lamenta cuatro meses perdidos para acabar en un acuerdo que confirma que Extremadura no decide

El PSOE de Extremadura ha valorado el acuerdo alcanzado hace unos minutos entre PP y Vox para la formación de gobierno en la comunidad señalando que se han perdido cuatro meses de tiempo valioso para llegar a un desenlace que, a su juicio, era previsible desde el inicio. Los socialistas han considerado que este periodo de incertidumbre no ha servido para avanzar en soluciones para la ciudadanía, sino únicamente para dilatar una negociación cuyo resultado estaba “cantado”.

Desde el PSOE se ha criticado que las decisiones clave se han tomado fuera de Extremadura, apuntando a que la negociación ha estado en todo momento dirigida desde Madrid, sin contar realmente con los intereses de la región. En este sentido, han denunciado que se trata de un pacto de reparto de poder cerrado en la sombra y sin transparencia, en el que Extremadura no ha tenido protagonismo alguno. Toda la negociación ha sido una falta de respeto a los extremeños y extremeñas y a la democracia en sí.

Asimismo, los socialistas han afirmado que el acuerdo evidencia que, finalmente, sí se trataba de un problema de sillones, aludiendo al reparto de vicepresidencias, consejerías y otros cargos institucionales, como el cargo de senador autonómico que volverá a la ultra derecha. Han advertido, además, de que este pacto dará lugar a un gobierno que nace sin estabilidad, que no está llamado a durar toda la legislatura y que, lejos de aportar soluciones, generará conflictos e incertidumbre para los extremeños.

El PSOE de Extremadura ha calificado además de “fracaso absoluto” la estrategia de Guardiola, recordando que convocó elecciones con el objetivo de gobernar sin Vox y que ahora ha terminado integrando a esta formación en el Ejecutivo. A su juicio, el PP prometió moderación, pero ha optado por la dependencia de Vox.

Por último, los socialistas han señalado que el acuerdo refleja que Vox ha impuesto sus condiciones, evidenciando que la formación ha decidido cuándo y cómo se cerraba el pacto, considerando que se ha cumplido aquello de que habría gobierno “cuando a la ultra derecha le diese la gana”. Frente a esta situación, el PSOE ha defendido que Extremadura necesita un gobierno con rumbo claro y centrado en ofrecer resultados, y no un acuerdo basado en el reparto de poder.

Ante esto, el PSOE de Extremadura ha reivindicado su papel como alternativa política y ha sostenido que representa la única esperanza para garantizar estabilidad, progreso y defensa de los intereses de la comunidad. Asimismo, ha reafirmado su compromiso de ejercer una oposición firme, constructiva y leal con Extremadura, centrada en ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía y en velar por el interés general por encima de cualquier otra consideración.