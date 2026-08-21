El PSOE ve "falta de planificación" e "incapacidad de gestión" del gobierno de Guardiola con el transporte escolar

La portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, critica la "falta de planificación" y la "incapacidad de gestión" del gobierno de María Guardiola con el transporte escolar.

Así, incide en que el Ejecutivo de Guardiola "vuelve a demostrar su incapacidad para planificar y gestionar" el transporte escolar de Extremadura al verse obligado a recurrir, por segunda vez, a un contrato de emergencia para intentar garantizar las rutas que deberían estar resueltas antes del comienzo del curso.

Para Garlito, lo ocurrido "no es un problema sobrevenido ni una circunstancia imprevisible, sino la consecuencia directa de una forma de gobernar basada en la improvisación permanente".

La Junta, ha señalado, "ha tenido un año entero para preparar el transporte escolar después del desastre del curso pasado y, aun así, estamos exactamente en el mismo punto con contratos de emergencia, rutas pendientes y familias que vuelven a mirar el calendario sin saber si sus hijos tendrán autobús para ir a clase".

La diputada socialista ha exigido a la Consejería de Educación que explique "con absoluta transparencia" cuántas rutas están actualmente sin cubrir y qué garantía "real" existe de que el 10 de septiembre todos los alumnos podrán llegar a sus centros educativos.

Recuerda al respecto que la Junta ha activado ahora un segundo contrato de emergencia para intentar cubrir las 356 rutas afectadas por un "error" en los pliegos de la licitación ordinaria, cuyo plazo de presentación de ofertas se ha ampliado hasta el 9 de septiembre, apenas 24 horas antes del inicio de las clases, indica en nota de prensa el Grupo Socialista en la Asamblea.

"Es difícil encontrar una imagen más clara de la falta de planificación de este Gobierno. Se equivocan en los pliegos, tienen que rehacer la licitación, amplían los plazos hasta el día anterior al inicio del curso y, para intentar solucionar el problema que ellos mismos han generado, vuelven a acudir a un contrato de emergencia", ha afirmado Garlito.

SIN PARCHES

La diputada socialista ha recordado que éste no es el primer episodio de una "crisis" que la Junta conoce "perfectamente", ya que durante el pasado curso, más de 200 rutas quedaron vacantes y alrededor de 7.000 alumnos se vieron afectados, obligando al Ejecutivo autonómico a adoptar medidas "extraordinarias" para garantizar el servicio.

El PSOE ya advirtió entonces de que el problema no podía solucionarse "a golpe de parche y contrato de emergencia".

Garlito ha subrayado, además, que la propia Junta conocía desde 2024 las "dificultades estructurales" del transporte escolar. A pesar de ello, y después de haber tenido tiempo suficiente para corregir los problemas detectados, "volvemos a encontrarnos a las puertas del curso con la misma incertidumbre y con la consejería intentando apagar un incendio que ella misma ha provocado".

"Después de lo ocurrido el año pasado, Guardiola no puede decir que no sabía lo que iba a pasar. Lo sabía. Tenía los datos, tenía el tiempo y tenía la obligación de planificar. Y, sin embargo, vuelve a llegar tarde", ha criticado.

La diputada socialista ha considerado "especialmente" grave que la Junta pretenda trasladar tranquilidad a las familias cuando "ni siquiera ofrece datos concretos sobre cuántas rutas están adjudicadas y cuántas permanecen pendientes". "No se puede pedir tranquilidad a las familias mientras se les oculta la información. La tranquilidad se consigue haciendo bien el trabajo, no haciendo declaraciones", ha señalado.

Para Garlito, el problema trasciende la gestión de un contrato administrativo. "Estamos hablando de niños y niñas que viven en nuestros pueblos, de familias que necesitan organizar su vida y de municipios rurales para los que el transporte escolar es imprescindible. No estamos hablando de un expediente más: estamos hablando de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones".

La diputada socialista ha advertido de que "cuando falla el transporte escolar, quienes más sufren son precisamente las familias que viven en el medio rural". Por eso, ha acusado al Gobierno de Guardiola de poner en riesgo "uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en Extremadura".

"Para este Gobierno todo parece solucionarse con una emergencia cuando el problema ya está encima de la mesa. Emergencia para el transporte escolar, emergencia para las rutas que no se cubren y, mientras tanto, las familias esperando. Eso no es gestionar. Eso es llegar tarde una y otra vez", ha afirmado.

De este modo, Garlito ha reclamado a la Junta que deje de "esconderse detrás de los procedimientos administrativos" y dé explicaciones políticas sobre lo ocurrido. "Los pliegos no se equivocan solos. Las licitaciones no se retrasan solas. Las decisiones las toma un Gobierno y quien gobierna tiene que asumir la responsabilidad cuando las cosas se hacen mal".

La diputada socialista ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista seguirá reclamando toda la información sobre el procedimiento, y ha exigido a la consejería que garantice que ninguna familia tenga que afrontar el inicio del curso "con la misma incertidumbre y el mismo caos que ya sufrió el año pasado".

"Guardiola ha tenido un año entero para aprender de sus propios errores y ha vuelto a tropezar con la misma piedra. El problema ya no puede atribuirse a un expediente o a un error puntual. El problema es la falta de dirección política y de capacidad de gestión de la presidenta de la Junta", ha concluido.

"Extremadura no necesita un Gobierno que llegue corriendo cuando faltan tres semanas para empezar las clases. Necesita un Gobierno que haga su trabajo con meses de antelación. Las familias extremeñas no tienen por qué pagar con incertidumbre la incompetencia de la Junta de Guardiola", insiste.