Las pruebas de acceso para la ESAD de Extremadura se realizarán entre el 18 y el 26 de junio

Las pruebas de acceso para el curso 2026-2027 de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Extremadura, dependiente de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, tendrán lugar entre los días 18 y 26 de junio en el centro ubicado en la Plaza de San Jorge, en Cáceres.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 30 de abril y permanecerá abierto hasta el día 21 de mayo y se ofertan 24 plazas para la especialidad de Interpretación y seis plazas para la especialidad de Dirección y Dramaturgia.

Las solicitudes pueden presentarse en la oficina de Administración de la ESAD de Extremadura, o a través del correo electrónico, y los interesados deberán estar en posesión del título de bachiller o acceso a la Universidad para mayores de 25 años y tendrán que cumplimentar toda la documentación requerida en la solicitud.

Si se reúnen los requisitos académicos, los aspirantes deberán realizar la prueba específica para acceder a estas enseñanzas, que será diferente para cada especialidad.

En el caso de querer optar por dos especialidades, los ejercicios establecidos como comunes se realizarán solo en una de las dos especialidades, mientras que los ejercicios específicos deberán realizarse para cada especialidad, fijados en días distintos.

Las pruebas de acceso están reguladas por la resolución publicada en el DOE por la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura que recoge la convocatoria de acceso y matriculación de alumnado en las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 2026-2027.