El proyecto Nubeteca de la Diputación de Badajoz incorpora 900 nuevos títulos

El proyecto Nubeteca de la Diputación de Badajoz recibirá el verano con 900 nuevos títulos adquiridos dentro de la campaña 'Helados Nubeteca'.

El Atrapasueños Nubeteca se transforma así en un "carrito veraniego de todos los sabores y para todos los paladares, sin intolerancias, sin calorías, sin contraindicaciones", para que los lectores se den todos los caprichos que les apetezca durante la época estival.

Por un lado, siguiendo la estrategia habitual de la política de adquisiciones, se han cargado en el Catálogo Nubeteca un total de 72 títulos de novedades y, en esta ocasión además, se ha hecho otra carga adicional de 828 títulos en modalidad de lectura sin espera para garantizar que accedan a los mismos todas las personas que lo deseen de manera inmediata y concurrente.

"Los helados digitales que ofrece el Atrapasueños tienen ingredientes mitológicos, fantásticos, históricos, de salud, biográficos, de misterio, románticos, etc., todo un mundo de sensaciones por descubrir y degustar", ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

De esta forma, ya se pueden saborear las novedades, tanto en ebook como en audiolibro, de 'Maite' de Fernando Aramburu, 'El amo' de Santiago Díaz, 'Plomo' de José Luis Sastre, 'Con nadie' de Lorenzo Silva, 'La mirada del mar' de Reyes Monforte, 'Querida Debbie' de Freida McFadden, 'Peligro de derrumbe' de Pedro Simón, 'La prometida' de Nieves Herrero, 'Llevará tu nombre' de Sonsoles Ónega o 'Las espías y el enigma Aquiles' de Inés Plana, entre otros.

Del mismo modo, destacan lo último de Isabel Allende, 'La palabra mágica', y de Arturo Pérez Reverte, 'Enviado especial. Una biografía de guerra', y también 'Neurociencia para la vida real', 'El poder de la suplementación', 'Tu corazón tiene algo que decirte' o 'Cambiar dramas por croquetas'.

También es posible encontrar "sabores de premios" como la mitológica de África Vázquez 'La sombra del loto negro' (Premio Minotauro), la de terror de T. Kingfisher 'Lo que nos devora de noche' (Premio Locus Mejor Novela de Terror), la de novela negra 'La verdad oculta de Walter Andretti' de Antonio Manzini (Premio Francisco González Ledesma de Valencia Negra) o la de ficción histórica de 'El ejército ciego' de David Toscana (Premio Alfaguara).

Para lo jóvenes hay unos "exquisitos y refrescantes granizados" de algunos de sus autores favoritos como Rebecca Yarros, 'Legacy. Donde todo comienza'; Briar Boleyn, 'Sangre de dragón (Academia Bloodwing 1)'; Metal Slinger, 'Fuego y metal 1', o Emma Gil, 'Si fuéramos eternos'.

Por otra parte, entre los 828 obras de lecturas sin espera también incorporadas recientemente, 126 títulos han sido publicados en 2026 y 150 en 2025. A ellos se suma una selección retrospectiva que amplía el potencial lector del Catálogo Nubeteca al facilitar la lectura concurrente.

"De esta manera, con esta importante ampliación de la política de adquisiciones se busca que el Catálogo Nubeteca permita el acceso posible a más lecturas e información en diferentes formatos y que con ello se contribuya a la consecución de los ODS 1, 4 y 10 de la Agenda 2030", ha señalado.

El catedrático de la Universidad de Salamanca y director del grupo de investigación (GIR) E-Lectra que analiza el Proyecto Nubeteca, José Antonio Cordón, ha recordado que el acceso a contenidos digitales desde las bibliotecas "no solo permite a muchos ciudadanos leer sin coste, sino hacerlo de manera legal, segura y respetuosa con los derechos de autor".

"En un entorno donde las descargas ilegales siguen aumentando, el préstamo digital bibliotecario representa una garantía ética, un espacio intermedio entre el mercado y el vacío, entre el consumo y la mediación", ha subrayado.