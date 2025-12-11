El proyecto Futurecork concluye con el avance del sector del corcho hacia un modelo "más resiliente" e "innovador"

El Centro de Investigaciones Científicas Y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ha culminado el proyecto Futurecork: una mirada al futuro del corcho con la presentación de los resultados que consolidan una base científica, técnica y territorial para avanzar hacia un modelo "más resiliente, innovador y sostenible" en este sector.

Se trata de una iniciativa desarrollada por seis entidades del ámbito forestal y tecnológico de España, entre las que se encuentra Cicytex.

El proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad del Miteco en el marco del PRTR NextGenerationEU y coordinado por la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro), comenzó en febrero de 2024.

Entre sus objetivos está el de reforzar la resiliencia de los alcornocales, mejorar la productividad, impulsar el emprendimiento rural, diversificar los usos del corcho y fortalecer la comunicación del sector.

La inversión total ha sido de 1,4 millones de euros, gestionados por entidades como el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), Cicytex, Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA-CSIC), Innanomat de la Universidad de Cádiz y el ICSuro, como coordinador.

El proyecto ha realizado actuaciones de control y seguimiento de plagas, regeneración y gestión forestales en 25.941 hectáreas de alcornocal.

Además, Futurecork, ha capacitado a 970 personas a través de formaciones técnicas, cursos de saca, emprendimiento y jornadas sectoriales, entre las que ha destacado como una de las más destacadas; la creación del primer curso estatal homologado de sacador/a de corcho. En la jornada final, celebrada recientemente en el Institut d'Estudis Catalans (IEC), en Barcelona, se presentaron los resultados del proyecto en dos bloques temáticos.

El primero se centró en la resiliencia del alcornocal frente al cambio climático, la lucha contra plagas, la mejora de la producción y la optimización de la temporalidad de saca.

El segundo abordó la profesionalización del sector, el emprendimiento rural y la diversificación del sector a través de la valorización de subproductos. Las presentaciones fueron realizadas por los equipos técnicos de las entidades socias.

Por parte del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), intervinieron Belén Mendoza Chamizo, con una conferencia sobre los Planes de lucha integrada contra Fitóftora y Lymantria en alcornocales; y Raúl Lanzo Palacios, que trató el tema de la Subericultura de precisión y optimización de la temporalidad de saca.

La jornada dejó claro que Futurecork marca un punto de inflexión para el sector, ya que consolida herramientas, alianzas y conocimientos que permitirán seguir avanzando hacia una cadena de valor del corcho más sostenible, eficiente y circular, ha destacado la Junta en nota de prensa.

El proyecto subraya la necesidad de mantener el esfuerzo colectivo en gestión forestal adaptativa, innovación, emprendimiento rural y educación ambiental para asegurar el futuro de los alcornocales y su economía asociada.