TRASHUMANCIA

Un Proyecto extremeño de salvaguarda de la trashumancia recibe 15.378 euros

Se trata de ‘Trashumant-Ess’, presentado por la Sociedad Cooperativa WAZO.

Redacción

Extremadura |

Ganado de vacas
Ganado de vacas | Agencias/Archivo

El Ministerio de Cultura, mediante el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha concedido una ayuda de 15.378,75 euros a un proyecto de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, en concreto la trashumancia, en Extremadura, ‘Trashumant-Ess’, presentado por la Sociedad Cooperativa WAZO.

Estas ayudas buscan promover la investigación, transmisión, protección y promoción de esta tipología de patrimonio, así como apoyar iniciativas que fomenten su función social y planteen soluciones de sostenibilidad.

En total, el Ministerio de Cultura ha concedido 234.000 euros, para la ejecución en nueve comunidades autónomas de las 18 iniciativas seleccionadas, de entre las 138 admitidas en esta convocatoria, ha informado la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Además de Extremadura, los proyectos seleccionados proceden de Andalucía (6), Aragón (2), Asturias (1), Cataluña (3), Comunidad de Madrid (2), Baleares (1), Galicia (1) y Murcia (1).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer