Proyecto Extremadura participa en ARCOmadrid 2026 con la instalación 'Aéreo' de Daniel Canogar

Proyecto Extremadura, iniciativa fruto de la alianza estratégica entre Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, participa desde este miércoles en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, con la instalación 'Aéreo' del artista Daniel Canogar.

Para ello cuenta con un stand de 24 metros cuadrados concebido como un espacio inmersivo de encuentro y diálogo. La instalación 'Aéreo', del artista internacional Daniel Canogar, ocupa el lugar central del stand más representativo de Extremadura en la feria.

Canogar, reconocido por su trayectoria internacional y por su investigación en torno a la tecnología, la memoria, el consumo y el medio ambiente, presenta una obra digital que explora el frágil universo de las aves que habitan o atraviesan Extremadura.

'Aéreo', una animación digital desarrollada específicamente para este proyecto, combina luz, animación digital y elementos escultóricos para generar una cartografía poética que activa nombres de espacios y especies protegidas en la región.

La obra propone, de esta manera, una reflexión sobre la vulnerabilidad de la biodiversidad, la relación entre tecnología, memoria y medio ambiente, así como la necesidad de promover acciones de conservación.

El proyecto de Canogar pone el foco en especies protegidas presentes en Extremadura, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, la avutarda, el sisón, el lince ibérico, el lobo ibérico o el desmán ibérico, además de flora singular como el tejo o diversas especies de orquídeas.

A través del lenguaje artístico contemporáneo, la propuesta busca sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad, difundir información sobre los ecosistemas regionales y conectar cultura y sostenibilidad en una narrativa actual.

OTRAS PROPUESTAS

Aparte de la presencia artística, Proyecto Extremadura ha diseñado una agenda de actos para ARCOmadrid como el que tendrá lugar este viernes, 6 de marzo, cuando se celebrará el encuentro profesional 'Visiones contemporáneas', que contará con la participación de Marina Núñez, artista y profesora titular en la Universidad de Vigo, y Daniel Canogar.

La mesa estará moderada por la directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Asturias. Durante el encuentro, se abordará la influencia de las nuevas tecnologías en la producción artística, los retos y oportunidades del entorno digital y las metodologías experimentales en el arte contemporáneo.

Asimismo, Proyecto Extremadura presentará las dos convocatorias de arte previstas para este 2026. Se trata del Internacional de Artes Visuales Obra Abierta, uno de los certámenes de mayor trayectoria dentro del proyecto, abierto a disciplinas como pintura, escultura, fotografía, arte digital, vídeo o performance.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de mayo y el fallo se conocerá en noviembre en Plasencia, tal y como informa la organización..

En cuanto a la iniciativa 'Obra Abierta-Formación', se trata de un programa orientado a la profesionalización del sector artístico y cultural. En 2026-2027 destacan un taller-laboratorio de comisariado en el que se abordarán procesos y metodologías, vinculado en esta edición a la Colección Navacerrada.

Y también se ha programado un taller de arte textil con Sonia Navarro, titulado 'Saberes del hacer y memoria de la materia', que se celebrará del 21 al 25 de septiembre.

Proyecto Extremadura ha invitado a estudiantes de Bellas Artes de la región a asistir a ARCOmadrid el 6 de marzo, asumiendo el coste de entradas y transporte colectivo, con el objetivo de acercar a los jóvenes al arte contemporáneo para "contribuir a reducir la brecha territorial en el acceso a espacios profesionales del arte contemporáneo".