Un proyecto de la Diputación de Badajoz combatirá la despoblación y el riesgo de incendios en 24 municipios rurales

La Diputación de Badajoz ha presentado este jueves el proyecto 'Mures: Municipios Resilientes', dirigido a combatir la despoblación y el riesgo de incendios, a través de la protección y puesta en valor del patrimonio natural, dinamizando los territorios rurales mediante estrategias de atracción de población y herramientas de gestión, en aras de fortalecer la resiliencia climática y social de 24 municipios rurales.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, acompañada por la jefa de Servicio de Reto Demográfico, Pilar Muñoz, han presentado este jueves esta propuesta, de la que han destacado su carácter innovador para impulsar un medio rural más sostenible y resiliente.

En concreto, el Área ha resultado beneficiaria de esta actuación en la convocatoria 2024 de ayudas a proyectos promovidos por entidades locales para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en la línea de subvenciones para proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

En este contexto, 'Mures' pondrá en marcha un conjunto de acciones orientadas a dinamizar el medio rural, reforzar el tejido socioeconómico y mejorar la capacidad de adaptación de los municipios participantes ante los retos demográficos y climáticos, con un presupuesto total de 554.008 euros, financiados en un 90 por ciento por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en un 10 por ciento por la Diputación de Badajoz.