El proyecto 'Cuidando la Mente' trabajará para mejorar el bienestar emocional de personas con Parkinson y sus familias

La Asociación Comarcal de Parkinson (Acopark) desarrolla el proyecto 'Cuidando la Mente' de atención psicológica integral para personas con Parkinson, sus familias y cuidadores, destinada a "promover su bienestar emocional, psicológico y social".

El proyecto está financiado por la Diputación de Badajoz dentro de la convocatoria para la promoción y mejora de la salud mental y "da continuidad al trabajo realizado durante el pasado año, reforzando una atención especializada, cercana y adaptada a las necesidades reales de las personas afectadas", señala esta asociación.

A través de este programa, Acopark ofrece de manera gratuita atención psicológica individual y grupal, sesiones de estimulación cognitiva, grupos de apoyo para familiares y cuidadores, talleres de bienestar emocional, acciones de sensibilización, teleasistencia y visitas domiciliarias, acercando estos recursos tanto a zonas urbanas como rurales de las comarcas de Vegas Altas, La Serena y La Siberia.

Uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar el acceso a servicios especializados de salud mental a personas que, por motivos de distancia, movilidad o falta de recursos, tienen mayores dificultades para recibir este tipo de atención, explica.

Además, el programa pretende prevenir la sobrecarga emocional de los cuidadores, favorecer la adaptación a la enfermedad y mejorar la calidad de vida de todos los implicados.

Por todo ello, Acopark realiza un llamamiento a los enfermos de Parkinson, familiares y cuidadores que residan en cualquiera en las comarcas de Vegas Altas, La Serena y La Siberia para que conozcan el proyecto y puedan beneficiarse de los servicios que ofrece.