Promedio incrementará en verano la recogida de la fracción resto y contará con nuevos camiones recolectores en 2026

El Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz atenderá en verano el incremento de población en las poblaciones de la provincia con un día más de recogida de la fracción resto a la semana sin incremento de la tasa, como también contará con nuevos camiones recolectores y mantendrá las tasas congeladas, por lo que no se pagará más por la recogida de residuos en este 2026, establecida en 134,82 euros por vivienda al año.

Sobre la renovación de los camiones, a lo largo de 2025 fueron 26 recolectores y vehículos auxiliares los que se pusieron en marcha y quedan nueve unidades cuya entrega se hará efectiva entre enero y abril. Tres de ellos son camiones recolectores 100 por cien eléctricos y, en total, se han dedicado 6,2 millones de euros a estas inversiones, financiados a partir de la propia tasa.

Otra novedad es la puesta en marcha de un proyecto de refuerzo de la recogida separada de los residuos de ropa y calzado usado y de aceite de cocina doméstico. En este caso, Promedio no se encarga de la recogida de estos residuos, pero aprovecha la captación de fondos europeos para dotar a los ayuntamientos de recursos por 1,7 millones para ambos tipos, de forma que se multiplican los contenedores de los que disponen los consistorios para su recogida y se desarrollarán campañas informativas.

Así lo ha señalado el diputado del área, Francisco Buenavista, en una rueda de prensa sobre las novedades del servicio de recogida de residuos provincial, en la que ha detallado que el consorcio recoge la orgánica en 106 localidades de la provincia y en torno al mes de abril también será una realidad en Granja de Torrehermosa, recientemente adherida a este servicio de Promedio, de manera que todos los municipios consorciados cumplen ya la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En este sentido y en relación al sistema de recogida de la orgánica, ha precisado que se ha hecho a través de la creación de islas de contenedores y que ha contado con el respaldo económico de la Junta de Extremadura, y "de hecho" Promedio ha concurrido a las diferentes convocatorias lanzadas en los últimos años por el gobierno regional de María Guardiola para implantar el denominado contenedor marrón. Igualmente, han diseñado las citadas islas de reciclaje de acuerdo con los requisitos de la convocatoria para poder optar a esos fondos.

"Tanto es así" que, para poder justificar los fondos recibidos, 3,5 millones de la Junta a través de fondos europeos, han tenido que remitir al Ejecutivo autonómico la disposición original de los contenedores antes y después de la creación de estas islas, a la par que ha señalado en relación al proceso de implantación de la recogida de residuos orgánicos que, en todos los municipios, ha comenzado con una reunión presencial convocada por él mismo a alcaldes y concejales delegados en la sede de Promedio, donde les informó del procedimiento a seguir.