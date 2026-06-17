El programa 'Tinta de verano' recala en 12 municipios pacenses para promover la igualdad y la diversidad con la lectura

El programa 'Tinta de verano 2026' de la Diputación de Badajoz recalará en 12 municipios de la provincia en estos meses estivales con el objetivo de promover la igualdad y la diversidad a través de la lectura.

La actividad comenzará este 19 de junio en Alconchel con la autora Inma Chacón y contará con una biblioteca itinerante compuesta por una 'Femiteca' y una 'LGBTeca' que pondrán a disposición de los asistentes una selección de títulos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las personas LGTBI, la prevención de las discriminaciones y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La biblioteca ambulante también visitará Alconera, Valverde de Burguillos, Zalamea de la Serena, La Garrovilla, Alange, Medina de las Torres, Campillo de Llerena, Medellín, Tamurejo, Higuera de Vargas y Fuente del Maestre. Las fechas y el resto de la información se irá dando a conocer en el canal de difusión de WhatsApp del Área de Igualdad.

De este modo, esa iniciativa cultural y de sensibilización volverá a recorrer la provincia durante los meses estivales en su tercera edición, con el objetivo de acercar la igualdad, la diversidad y la convivencia a los municipios rurales a través de la literatura, especialmente a aquellos que, habitualmente, quedan fuera de los grandes circuitos culturales, convirtiendo espacios públicos como plazas, parques o piscinas municipales en puntos de encuentro para la ciudadanía.

La coordinadora del Área de Igualdad, Emilia Parejo, ha destacado de 'Tinta de Verano 2026' que representa el compromiso de la Diputación de Badajoz con la igualdad "real y efectiva", "acercando la cultura y los valores democráticos a todos los rincones de nuestra provincia".

"La lectura es una poderosa herramienta para generar pensamiento crítico, combatir prejuicios y construir sociedades más libres, diversas e igualitarias", ha señalado, junto con que, además de la biblioteca ambulante, el formato acerca a autores con los que se tiene la oportunidad de dialogar y generar un espacio de confianza y complicidad en el que compartir experiencias personales.

Por su parte, la jefa del Servicio de Igualdad, Marieta Sánchez, ha destacado la selección de libros y autores, elegidos "cuidadosamente" para abordar temas relevantes, ya que "es una literatura transgresora y que hace reflexionar pero que, lamentablemente, a veces no es fácilmente accesible".

Mientras, el coordinador del proyecto, Luis Ignacio González, lo ha definido como "una reivindicación del espacio público, donde poder dialogar alejados de la contaminación de las redes sociales y donde poder fortalecer el pensamiento crítico".

La institución provincial ha señalado en nota de prensa que, con esta iniciativa, continúa reforzando su apuesta por la cultura como vehículo de sensibilización y por el desarrollo de acciones que contribuyan a generar espacios de convivencia, respeto y participación en el medio rural.