El programa Tandempresa promociona la FP Dual en empresas para facilitar la cobertura de los perfiles profesionales que necesiten

El Programa de Promoción en el Ámbito Empresarial de la Formación Profesional Dual, Tandempresa, busca que las empresas de región cubran los perfiles de personal que necesitan gracias a la oportunidad que brinda la Formación Profesional (FP) Dual.

Esta iniciativa se impulsará mediante una subvención directa de 225.000 euros, que se distribuirán entre la Cámara de Comercio de Badajoz, la Cámara de Comercio de Cáceres y la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de Badajoz (CIEM).

Están previstas cerca de 30 acciones de difusión y sensibilización en toda la región, un servicio de asesoramiento que alcanzará a más de 150 empresas y la consolidación de una red empresarial comprometida con la FP Dual en Extremadura.

El programa ha sido presentado este lunes en Mérida por parte del consejo de Empresa, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría; el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez; la directora de la Cámara de Comercio de Badajoz, Sandra Soriano, y el vicepresidente de CIEM, Francisco Pantín.

Santamaría ha agradecido el trabajo de la Dirección General de Empresa y la colaboración de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación por sus aportaciones, ya que este programa solo tiene sentido desde la alianza entre la administración autonómica, las empresas y el sistema educativo.