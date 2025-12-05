El programa 'Extremadura canta a la Navidad' llevará zambombas flamencas a 21 localidades durante todo diciembre

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha presentado este jueves el programa de zambombas flamencas 'Extremadura canta a la Navidad', impulsado por la Secretaría General de Cultura a través del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de la Junta de Extremadura (Cemart).

El ciclo recorrerá 21 localidades extremeñas del 5 al 28 de diciembre con villancicos y cantes populares interpretados en clave flamenca, en un formato abierto para vivir la cultura en la calle y acercar el talento local a todos los municipios, con especial atención a las poblaciones más pequeñas.

Bazaga ha subrayado que este ciclo "en muy poco tiempo se ha ganado un hueco en la Navidad extremeña", y ha recordado la acogida de su primera edición, celebrada en 2024 en 18 localidades, con cerca de 70 participantes y un presupuesto de 54.000 euros.

"La respuesta del público fue contundente: plazas y parques llenos, familias enteras disfrutando en la calle y un ambiente que nos recordó que la cultura es vida para nuestros pueblos", ha señalado.

En 2025, 'Extremadura canta a la Navidad' "vuelve y lo hace creciendo", con tres localidades más y un presupuesto de 63.000 euros, 9.000 euros por encima del año anterior. La consejera ha destacado que el programa mantiene una "mirada especial hacia el mundo rural", dando prioridad a municipios pequeños.

Las zambombas se celebrarán durante todo el mes de diciembre, desde el 5 de diciembre -con el inicio en Montemolín- hasta el 28 de diciembre, fecha del cierre en Valdelacalzada.

El ciclo llegará a Casas del Castañar, Puebla de Obando, Madrigalejo, Campanario, Oliva de la Frontera, Talarrubias, Ribera del Fresno, Montehermoso, Villagonzalo, Torrejón el Rubio, Santa Marta de los Barros, Losar de la Vera, Montemolín, Cañamero, Cabeza del Buey, Talayuela, Torrejoncillo, Zarza de Granadilla, Calera de León, Burguillos del Cerro y Valdelacalzada.

Durante su intervención, Bazaga ha explicado que una zambomba flamenca es "la Navidad cantada desde nuestras raíces": villancicos y cantes populares interpretados en clave flamenca, acompañados de la zambomba, con un carácter festivo que convierte el espectáculo en una experiencia cercana.

Ha recordado que su origen se sitúa en el siglo XVIII y que se trata de un formato "vivo" en el que se mezclan cante, toque y baile, con la participación incluso del público, apunta en nota de prensa la Junta.

La consejera ha puesto en valor que el programa permite que, "en una misma tarde", el público pueda conocer "a algunos de los mejores intérpretes del flamenco extremeño" en su propio municipio o en localidades cercanas.

En esta edición se incorporan dos nuevos artistas, Ostalinda Suárez y Miguel de Tena, y regresan nombres que ya participaron en 2024 como Salomé Pavón, Perico de la Paula, Los Vargas, El Chorrero, Carmen 'La Parreña', Manuela Sánchez, Leyla Buitrago, Fuensanta Blanco y Esther Merino.

Por último, Bazaga ha agradecido el compromiso de los artistas con el ciclo y con el público "que llena plazas" y se acerca en familia a disfrutar del villancico "de siempre" interpretado desde el flamenco, y ha enmarcado esta iniciativa en la apuesta de la Junta por impulsar el flamenco "como lo que es: patrimonio cultural inmaterial y parte de nuestra identidad".