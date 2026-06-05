La producción industrial baja un 10,9% en abril en Extremadura

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 10,9% interanual el pasado mes de abril en Extremadura, 15,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en catorce comunidades autónomas y cae en otras tres, entre ellas Extremadura.

Murcia (+9,3%), Castilla - La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha bajado un 8,6%, frente a un incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 9,8% con un descenso del 18,3% en el caso de los duraderos y un 9,1% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 15,1%;, los bienes intermedios anotaron un 2,3% más y los de la energía, un 18,3% menos.