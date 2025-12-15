La producción de aceite de oliva en Extremadura supera las 35.000 toneladas

La producción de aceite de oliva en las 135 almazaras existentes en Extremadura durante los dos primeros meses de la campaña 2025/2026 ha alcanzado la cantidad de 35.421,62 toneladas, un 7,9 % por encima de la anterior, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios.

De la cantidad total, 28.805,92 toneladas corresponde a las 90 almazaras de la provincia de Badajoz y el resto, 6.615,70 toneladas, a las 45 ubicadas en la provincia de Cáceres.

Las existencias de aceite de oliva a comienzos de octubre en las almazaras de la región era de 2.603,40 toneladas.

Con datos provisionales a 30 de noviembre, las exportaciones de aceite de oliva extremeño en los dos primeros meses de campaña se han cuantificado en 11.760,47 toneladas.

A nivel nacional, los datos de las 1.848 almazaras existentes muestran que la producción ha alcanzado hasta el momento las 293.197,35 toneladas, un 0,4 % por encima de la anterior campaña, mientras que las salidas se cuantifican en 184.796,71 toneladas.