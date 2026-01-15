Los procedimientos concursales de empresas crecen un 21% en la Extremadura en 2025

Extremadura ha contabilizado 81 procedimientos concursales y 386 disoluciones en Extremadura, lo que representa un avance del 21% y del 0,5%, respectivamente, según los datos de Informa D&B.

Los datos de concursos en la comunidad extremeña suben un 35% hasta 69, mientras que las cifras generales aumentan un 6%. En Extremadura se localizan además tres planes de reestructuración en 2025, uno más que el año anterior, y nueve procedimientos especiales para microempresas, cinco por debajo en este caso.

Comercio es el sector con más concursos, disoluciones y planes de reestructuración en la comunidad extremeña, con 17, 93 y dos, respectivamente. También concentra dos procedimientos especiales para microempresas, uno menos que Construcción y actividades inmobiliarias.

Por provincias, Badajoz acumula 47 concursos, dos planes de reestructuración y 259 disoluciones y Cáceres 22, uno y 127 en cada caso. Los 9 procedimientos especiales se localizan en Badajoz.