A prisión un conductor por provocar el accidente en el murió un motorista en Villamiel y huir del lugar

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 38 años como presunto autor del accidente ocurrido el pasado 1 de agosto en el término municipal de la localidad cacereña, en el que fallecidó un motorista, y tras el que se dió a la fuga.

La investigación comenzó la tarde del pasado sábado, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de un accidente en la carretera EX-205, donde al llegar, hallaron únicamente una motocicleta cuyo conductor y único ocupante había fallecido.

De la inspección ocular realizada en el lugar del siniestro, se pudo confirmar la implicación de un segundo vehículo que había abandonado la escena sin prestar auxilio, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

En ese momento, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales d ela Guardia Civil de Cáceres inició una la investigación encaminada a la localización del vehículo y de su conductor, presuntamente implicados en el siniestro vial, ante lo que recibió una llamada en el puesto de San Martín de Trevejo en la que señalaban que un vecino de una localidad próxima había podido ser el causante del accidente mortal.

Las indagaciones policiales permitieron localizar al conductor fugado en las proximidades de su domicilio, junto al turismo implicado, que presentaba "daños y vestigios compatibles con el impacto", tras lo que acabó reconociendo ante los agentes haber colisionado contra una motocicleta y haber huido del lugar.

DIÓ POSITIVO EN ALCOHOL

Los agentes sometieron al conductor a las pruebas reglamentarias de detección de alcohol y drogas, cuyo resultado arrojó una tasa que casi cuadruplicaba el máximo legal permitido.

Por todo ello, se procedió a su detención y una vez confeccionadas las correspondientes diligencias policiales por la supuesta comisión de los delitos de homicidio por imprudencia grave, de omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial, fue puesto a disposición judicial.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de los de Coria decretó el pasado domingo su ingreso inmediato en prisión provisional y sin fianza.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal tipifica este tipo de conductas como omisión del deber de socorro, que puede conllevar una pena de 3 meses a 4 años, variando en función de las características especiales del siniestro vial, mientras que el homicidio por imprudencia grave, está castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y de privación del derecho a conducir de 1 a 6 años entre otras.

Además, conducir bajo los efectos del alcohol está castigado con penas de 3 a 6 meses de prisión y retirada del permiso de conducción de 1 a 4 años.