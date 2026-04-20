LOTERÍAS

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado toca en Almendralejo y Santa Marta de los Barros

Cada billete premiado está dotado con 60.000 euros.

Redacción

Extremadura |

Bombo Lotería
Bombo Lotería | Agencias

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional que se ha celebrado este sábado ha tocado en las localidades pacenses de Almendralejo y Santa Marta de los Barros.

El número 12590, premiado con 600.000 euros cada serie, ha sido vendido por la Administración nº1 de Almendralejo, situada en la Calle Méndez Núñez, 18, y en Administración nº1 de Santa Marta de los Barros, sita en la Calle Cervantes, 42. Cada billete premiado está dotado con 60.000 euros.

Este primer premio también ha caído en Alicante, en Vitoria-Gasteiz y en Estepona (Málaga).

Además, ha tocado un segundo premio, con el número 06265, en Ugao-Miraballes (Bizkaia). En este caso, el premio es de 120.000 euros la serie, 12.000 euros el billete.

Los reintegros de este sorteo han sido 0, 8 y 1.

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