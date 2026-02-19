La presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, se incorpora como vocal a la Junta Directiva de la CEOE

La vicepresidenta de CIEM y presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, ha sido designada vocal de ATA en la Junta Directiva de la CEOE, máximo órgano de representación empresarial en España.

La incorporación de Candelaria Carrera a Junta Directiva de CEOE, que se ha hecho efectiva con su asistencia a la sesión celebrada este miércoles, permite "reforzar la presencia del tejido productivo extremeño en los espacios donde se analizan y adoptan decisiones estratégicas en materia económica, laboral y empresarial".

Así lo destaca CIEM en una nota de prensa en la que ha valorado este nombramiento, "que contribuye a ampliar los espacios de representación y a fortalecer la capacidad de influencia de Extremadura en los foros empresariales nacionales".

Candelaria Carrera es presidenta de ATA en Extremadura y vicepresidenta de CIEM, y también asumió una de las vicepresidencias de ATA a nivel nacional, ampliando su responsabilidad dentro de la organización y fortaleciendo la interlocución de las personas trabajadoras autónomas en el conjunto del país.