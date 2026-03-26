Presentada la reprogramación de FEDER con nuevas actuaciones en vivienda asequible y respuesta ante emergencias

La Junta de Extremadura ha participado en los Encuentros Anuales de Revisión de Rendimiento de los fondos FEDER y FTJ 2025, donde ha presentado la reprogramación de su Programa FEDER 2021-2027. Esta actualización incorpora nuevas actuaciones en vivienda asequible, gestión sostenible del agua y respuesta ante emergencias, que concentrarán aproximadamente el 10'5 por ciento de la dotación del programa y buscan dar respuesta a necesidades concretas de la ciudadanía.

La presentación ha sido realizada por la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, quien ha explicado que esta reprogramación fue aprobada por la Comisión Europea el 16 de diciembre de 2025, en el contexto de la revisión intermedia de la política de cohesión.

Durante su intervención, ha señalado que esta adaptación responde a las nuevas prioridades europeas recogidas en el Reglamento (UE) 2025/1914, orientadas a afrontar retos como la transición energética, la resiliencia frente al cambio climático, la gestión eficiente de los recursos hídricos o el acceso a la vivienda.

En este sentido, el programa extremeño refuerza su enfoque hacia inversiones con impacto directo en la vida de las personas, como el impulso a la vivienda asequible -incluida la vivienda social-, la mejora de la gestión del agua y el fortalecimiento de los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias.

Los encuentros, celebrados los días 24 y 25 de marzo en Madrid, reúnen a representantes de la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para analizar el grado de ejecución de los programas 2021-2027, así como sus resultados e impacto.

La intervención de Extremadura se ha enmarcado en la sesión dedicada a la revisión intermedia de los programas, en la que se han abordado tanto los avances alcanzados como las perspectivas de ejecución, en línea con las recomendaciones del Semestre Europeo.

El encuentro ha sido inaugurado por la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero Fernández, y el director de Crecimiento Inteligente y Sostenible y Ejecución de Programas de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), Nicola De Michelis, quienes han destacado la importancia de estos espacios de colaboración para mejorar la eficacia y la transparencia en la gestión de los fondos europeos.

A lo largo de las jornadas se han celebrado distintas sesiones temáticas centradas en ámbitos como la adaptación al cambio climático, la digitalización, la eficiencia energética, la evaluación de programas y la comunicación, con la participación de administraciones públicas de todo el territorio.

La participación de Extremadura en este foro refleja su compromiso con una gestión eficaz, transparente y orientada a resultados de los fondos europeos, con el objetivo de que estas inversiones se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida de la ciudadanía y en nuevas oportunidades de desarrollo para la región.