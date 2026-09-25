Los Premios Extraordinarios de Bachillerato reconocen el esfuerzo y la excelencia de ocho estudiantes extremeños

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta ha concedido los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2025/2026 a ocho alumnos de varios centros educativos de la región.

Con esta distinción, la Administración educativa reconoce públicamente la excelencia académica, el esfuerzo y la dedicación demostrados por estos estudiantes a lo largo de esta etapa formativa.

Los galardonados en esta convocatoria son Antonio Monge Álvarez de Toledo del Colegio María Auxiliadora de Mérida; Hugo Conejero Álvarez del IES Pérez Comendador de Plasencia; Daniel García Carretero del IES Al-Qázeres de Cáceres; Javier Parra García-Miguel del IES Valle del Jerte de Plasencia; y Hugo Castilla Cancho del IES Norba Caesarina de Cáceres.

También Marcos Izquierdo Abril del IES Enrique Díez-Canedo de Puebla de la Calzada; Marina De Isusi Ruifernández del IES Jaranda de Jarandilla de la Vera; e Irene Molina González del IES Cuatro Caminos de Don Benito.

Para optar a los premios era necesario haber superado en la convocatoria ordinaria los estudios conducentes a la obtención del título de Bachiller en cualquiera de sus modalidades, así como acreditar una nota media igual o superior a 8,75 puntos en el conjunto de los dos cursos de la etapa, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El proceso de selección de los premiados se ha realizado en dos fases. En primer lugar, los candidatos se enfrentaron a una prueba escrita, celebrada el pasado 18 de junio. Los quince aspirantes con mejor puntuación accedieron posteriormente a una prueba oral basada en la exposición y defensa argumentada de un texto periodístico o ensayístico.

Los alumnos galardonados recibirán un premio de 900 euros cada uno, además de un diploma acreditativo que reconoce oficialmente los méritos académicos que les han hecho merecedores de esta distinción. Además, estos estudiantes optarán al Premio Nacional de Bachillerato.