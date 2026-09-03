El precio de la vivienda usada sube un 9,3% en agosto en Extremadura, por debajo de la media nacional

El precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 9,3 por ciento interanual en agosto en Extremadura, hasta situarse en los 1.049 euros por metro cuadrado, por debajo del 12,5 por ciento de aumento de media nacional.

El dato en la región supone un descenso de un 0,3 por ciento en los tres últimos meses, y también una bajada del 0,3 por ciento frente a julio, según un informe de Idealista.

Además, con sus 1.049 euros/metro cuadrado Extremadura se mantiene como la comunidad con el precio de la vivienda usada más económico del país.