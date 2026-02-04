El precio de la vivienda usada sube un 8,3% interanual en enero en Extremadura

El precio de la vivienda usada ha subido un 8,3 por ciento en enero en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 1.040 euros por metro cuadrado.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda usada ha subido un 0,5 por ciento en enero en Extremadura sobre diciembre, según los datos del portal idealista.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda usada ha alcanzado los 2.650 euros por metro cuadrado (m2) en enero, un nuevo récord en el precio, tras subir un 18,4% con respecto al mismo mes de 2025 y un 0,4% respecto al mes de diciembre.

El índice del portal idealista refleja, además, que el precio de la vivienda ha aumentado en todas las comunidades autónomas en tasa interanual, especialmente en La Región de Murcia (25,8%) y Andalucía (21,4%), seguidas de Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%) y Cantabria (18,5%).

De media, los precios más caros se encuentran en las comunidades de Baleares, con 5.194 euros/m2, y en la Comunidad de Madrid (4.585 euros/m2), seguidas por Euskadi (3.460 euros/m2), Canarias (3.200 euros/m2), Andalucía (2.784 euros/m2) y Cataluña (2.776 euros/m2).