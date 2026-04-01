El precio de la vivienda de segunda mano sube un 1,7% en el primer trimestre del año en Extremadura

Extremadura cierra los tres primeros meses de 2026 con un incremento trimestral del 1,7 por ciento en el precio de la vivienda de segunda mano, y uno interanual del 8 por ciento, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Estos incrementos detectados en marzo sitúan el precio de la vivienda en venta ofertada en 1.325 euros por metro cuadrado en la región.

Con ello, estos datos reflejan que, aunque la comunidad sigue la tendencia alcista generalizada del país, lo hace manteniendo un perfil de crecimiento más moderado y estable que la media nacional.