El precio del turismo usado sube un 4,6 % en julio en Extremadura hasta 12.783 euros

El precio del turismo usado registra una subida del 4,6 % en julio en Extremadura sobre el mismo mes de 2025, con una media de 12.783 euros, mientras que en el conjunto nacional tuvo un coste de 13.401 euros, un 2,7 % más caro, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Respecto al mes anterior, el precio de los turismos crece un 0,5 % en la comunidad, mientras que en media nacional descendió un 0,3 %.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en Extremadura en 11.113 euros, un 7,3 % de subida interanual, similar a los 11.131 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 6,5 %.

En términos mensuales, sobre junio, el precio crece el 3,4 % en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,5 %.