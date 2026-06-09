El precio de los coches usados sube en Extremadura en un 1,5% en el mes de mayo

Extremadura registró en mayo una subida interanual en el precio de los turismos usados del 1,5 por ciento, hasta alcanzar un coste medio de 12.661 euros, por debajo de la media nacional, que se situó en 13.419 euros, tras incrementarse un 4% en términos anuales.

En comparación con el mes anterior, el precio de los turismos de segunda mano disminuye un 1,5 por ciento en Extremadura, superior al 0,9% nacional, según datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Los coches más viejos, los que superan los 8 años, alcanzaron un precio medio de venta en Extremadura de 10.893 euros en mayo, un 5,2% de incremento interanual. En comparación con abril, los precios bajaron en mayo tres décimas.

El peso de estos turismos fue del 73,4% sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 63,8% nacional.