El precio del alquiler sube un 7,2% interanual en mayo en Extremadura

El precio del alquiler ha subido un 7,2 por ciento en mayo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 7,57 euros por metro cuadrado, y acumula dos años y medio en positivo.

El incremento del 7,2 por ciento interanual en el precio del alquiler registrado en mayo en Extremadura duplica al aumento contabilizado en el conjunto del país, del 3 por ciento, pero a pesar de este incremento, la región se mantiene con el precio del alquiler más bajo.

Por su parte, con respecto al mes anterior, el precio del alquiler ha bajado un 0,5 por ciento en mayo sobre abril, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Por provincias, cabe destacar que en la de Badajoz el precio del alquiler se ha incrementado en mayo un 7,2 por ciento interanual, hasta los 7,48 euros por metro cuadrado al mes, y en la de Cáceres, el incremento se ha situado en el 6,9 por ciento, hasta los 7,63 euros por metro cuadrado.