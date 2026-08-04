El precio del alquiler en Extremadura alcanza un máximo histórico tras subir un 5,8% en julio

El precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 5,8 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior en Extremadura, según el índice elaborado por el portal inmobiliario idealista, que refleja un aumento interanual del precio del 6,8% en el conjunto de España.

El precio en Extremadura se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado al mes, el más bajo del país, donde la media se sitúa en 15,3 euros, si bien se trata del máximo histórico alcanzado en la comunidad.

Un nuevo máximo que se anota tras un incremento del 0,9 por ciento respecto al mes anterior, y del 2,2 % en comparación con el último trimestre.